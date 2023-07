Projekt zum Umweltschutz geht an der Grundschule West zu Ende

Mit einem großen Sommerfest der Königsbrunner Grundschule West endet die Projektwoche zum Umweltschutz – aber Schluss ist noch lange nicht.

Knapp 300 Mädchen und Buben der Grundschule West feierten mit ihren Eltern und Geschwistern beim Sommerfest den Abschluss der Schulprojektwoche zum Thema „Wir passen auf unsere Erde auf“.

Zum Auftakt des Projekts sensibilisierte Schuldirektor Jürgen Naßl alle Schülerinnen und Schüler für das Thema Umwelt. Jede Klasse beteiligte sich mit großem Eifer an der Müllsammelaktion in verschiedenen Bereichen im Schulumfeld. Ausgerüstet mit Handschuhen und Müllzangen der Stadt K machten sich die Kinder im Pausenhof und rund um die Schule, am Spielplatz sowie im Freizeit Park West ans Werk und befreiten Wiesen, Wege und Straßenränder von herum liegenden Unrat. Im Projekt ging es auch darum, wie sich Müll vermeiden und Abfall richtig entsorgen lässt. Alle Schüler bekamen eine kleine Stofftasche, mit der sie künftig beim Bäcker ihre Brotzeit einkaufen können. Mit Stoffmalfarben wurden diese verschönert. Passend dazu entstanden auch Geldbeutel aus Tetrapaks. Einige Klassen beschäftigten sich mit Bienen, andere mit Plastik im Meer. Die Kinder der dritten und vierten Klassen nahmen ein Mitmach-Heft der bayerischen Staatsregierung unter die Lupe.

Mitmach-Station beim Schulfest an der Königsbrunner Grundschule West

Den Abschluss der Projektwoche feierte die ganze Schulfamilie beim bunten Sommerfest. Nach dem offiziellen Akt vergnügten sich die Schülerinnen und Schüler aktiv an 17 verschiedenen Mitmach-Stationen rund ums Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Da wurden unter anderem Bienen aus Zapfen gebastelt, Saatpapiere hergestellt, Stiftehalter aus Altpapier gefertigt, Samenbomben zusammengestellt oder Geschenke-Anhänger aus Naturmaterialien gebastelt. Getreu dem Juli-Motto „Wir vermeiden Plastikmüll in der Schule“ musste zum Sommerfest eigenes Geschirr mitgebracht werden.

Die Gestaltung einer umweltfreundlichen Schule beschäftigt das Team der Arbeitsgruppe Umwelt an der Grundschule schon länger. Im Januar hat sich die Grundschule West beim Forum Plastikfrei für das Zertifikat "Plastikfreie Schule" beworben. Einige Überlegungen konnten sehr zügig umgesetzt werden, zum Beispiel Bewegungsmelder in allen Toiletten sowie die strikte Mülltrennung im ganzen Schulhaus. Aktuell dokumentiert das Schulteam alle Aktionen und reicht diese an das Forum Plastikfrei ein. Im Oktober findet dann die Abschlussveranstaltung im Umweltbildungszentrum in Augsburg statt. „Aber das war erst der Anfang“, sagt Schulleiter Naßl, denn für das kommende Schuljahr sollen nur noch umweltfreundliche Schulsachen verwendet werden, beispielsweise Schnellhefter aus Papier und keine Filzstifte mehr.

