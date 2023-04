Königsbrunn

Prozess: Hat der Ex-Freund die Stylistin um 10.000 Euro gebracht?

10.000 Euro überwies eine Stylistin aus München an einen ihr Unbekannten.

Plus Eine teure Bekanntschaft hat eine 30-jährige Frau auf einer Online-Dating-Plattform gemacht. Jetzt steht der Mann vor Gericht. Hat er geholfen, die Frau zu betrügen?

Es sind noch Fragen offen. Das Verfahren wegen Betrugs gegen einen Kaufmann aus dem südlichen Landkreis vor dem Augsburger Amtsgericht wurde deshalb erst einmal ausgesetzt. Hatte der Mann dabei geholfen, 10.000 Euro von einer Bekannten abzuzocken? Der Angeklagte bestreitet das. Gegen einen Strafbefehl von acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung hatte er Einspruch eingelegt.

Ende 2020 lernten sich der Kaufmann und die 30-jährige Stylistin aus München auf der Internet-Beziehungsplattform Tinder kennen. Der Kaufmann erzählte seiner Bekannten in lobenden Worten von einem Projekt, das ein Bekannter von ihm leite, bei dem es um Künstliche Intelligenz (KI) gehe. Der Angeklagte erklärte, die Frau habe von 10.000 Euro gesprochen, die sie gewinnträchtig habe anlegen wollen. Die Frau beschrieb im Zeugenstand vor Richterin Susanne Scheiwiller, dass er ihr die Option, finanziell bei dem Projekt einzusteigen, schmackhaft gemacht habe. Sie habe sich überredet gefühlt, was sie aber nicht als so schlimm empfunden habe, denn zwischen ihr und dem Angeklagten habe menschlich alles bestens gepasst.

