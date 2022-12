Radfahrer nach Unfall gestorben

Der 91-jährige Radfahrer, der am Sonntag nach einem schweren Unfall in Königsbrunn wiederbelebt worden war, ist gestorben.

In der Nacht zu Dienstag erlag der Mann im Augsburger Klinikum seinen schweren Verletzungen, so die Polizei. Er war am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Lechstraße/Blumenallee/Benzstraße in Königsbrunn vom Auto einer 54-Jährigen erfasst worden. Sie war auf der Blumenallee in südliche Richtung unterwegs und fuhr geradeaus über die Lechstraße in die Benzstraße ein. Dabei übersah sie den von links kommenden 91-jährigen Fahrradfahrer, der Vorfahrt hatte. Der Mann war mit seinem Pedelec auf dem Fahrradweg der Lechstraße in östlicher Richtung unterwegs und überquerte gerade die Benzstraße.

Der 91-Jährige stürzte und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Einer zufällig anwesenden Polizistin und den Ersthelfern gelang es, den Mann wiederzubeleben. Er wurde ins Universitätsklinikum Klinikum Augsburg gebracht, wo er in der Nacht zu Dienstag starb.

Der schwere Unfall dürfte die Diskussionen um die Kreuzung Lechstraße/Benzstraße in Königsbrunn wieder befeuern. An der Kreuzung hatte es immer wieder Unfälle gegeben, so dass seit einiger Zeit über sichere Überquerungshilfen diskutiert wurde.