Radfahrer rastet nach Unfall in Königsbrunn aus

Weil ihn ein Autofahrer übersehen und umgefahren hat, gerät ein Radfahrer völlig in Rage. Als ihn ein Passant beruhigen will, greift er diesen sogar an.

Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall in Königsbrunn leicht verletzt und regte sich darüber so sehr auf, dass er einen Passanten angriff, der schlichten wollte. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall am Mittwoch gegen 17.20 Uhr an der Einmündung der Egerländer Straße in die Lechstraße. Ein Autofahrer hatte den Radler nicht gesehen und ihm die Vorfahrt genommen. Über diesen Umstand geriet der Radfahrer zunehmend in Rage. Als ein unbeteiligter Passant hinzutrat und versuchte, den Mann zu beruhigen, ging dies nach hinten los. Der Wütende richtete seinen Ärger nun gegen den Zeugen. Es kam erst zu einem verbalen Streit und schließlich sogar zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung. (AZ)

