Radfahrer schlägt Außenspiegel eines Autos mit der Faust ab

Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein jugendlicher Radfahrer hat am Freitag gegen 19 Uhr mutwillig ein Auto in der Füssener Straße in Königsbrunn beschädigt. Er schlug mit der Faust gegen den Seitenspiegel des Wagens. Der Spiegel brach ab. Zu dieser Reaktion des Radfahrers kam es, nachdem ihn ein 56 Jahre alter Autofahrer auf sein Verhalten angesprochen hatte, denn der junge Mann war ohne Licht mit seinem Rad unterwegs. Durch ein Ausweichmanöver gelang es dem Autofahrer, einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Anschluss sprach er den Radfahrer durch die geöffnete Seitenscheibe darauf an. Dieser stieg daraufhin von seinem Rad, ging zur Fahrertüre des Wagens, schlug mit der Faust gegen den Seitenspiegel, flüchtete Richtung Norden und bog in eine Seitenstraße ein. Nach Angaben des 56-Jährigen trug der junge Mann eine dunkle Winterjacke und war mit einem dunklen Mountainbike unterwegs. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen.