Radfahrer stürzt mit mehr als drei Promille

Passanten entdecken den gestürzten Mann. Diese Strafe erwartet den 52-Jährigen.

Fahrradfahrt mit Folgen: Passanten haben am Samstagabend einen gestürzten Radfahrer in der Karwendelstraße in Königsbrunn entdeckt und die Polizei sowie die Sanitäter gerufen, da der 52-Jährige eine Platzwunde am Kopf hatte. Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gelang es dem alkoholisieren Mann, seine Fahrt auf dem Rad einige Meter fortzusetzen bevor er schließlich angehalten werden konnte. Nach Angaben der Polizei ergab der Atemalkoholtest einen Wert von mehr als drei Promille. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)