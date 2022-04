Radler und Autofahrer steuern betrunken durch Königsbrunn

Deutliche Verstöße gegen die Promillegrenzen haben sich zwei Verkehrsteilnehmer zuschulden kommen lassen. Die Polizei hat die Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizei hat zwei Verkehrsteilnehmer in Königsbrunn wegen ihrer unsicheren Fahrweise angehalten. Beide hatten deutlich zu viel Alkohol getrunken. Am Samstag um 0.05 Uhr sei der Besatzung eines Streifenwagens ein Autofahrer aufgefallen, der auf der Haunstetter Straße in Richtung Augsburg unterwegs war und mit seinem Wagen beide Fahrstreifen benötigte, heißt es im Polizeibericht. Bei der folgenden Kontrolle ergab der Atemtest einen Wert von mehr als 1,9 Promille bei dem 25-Jährigen. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und nahm in mit zur Blutentnahme.

Diesen Weg musste auch ein 39-jähriger Radfahrer antreten, der am Sonntag um 22.50 Uhr in der Augsburger Straße unterwegs war. In diesem Fall ergab der Atemtest einen Wert von 2,4 Promille. (AZ)