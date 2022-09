Randalierer richten großen Schaden im Real-Gelände in Königsbrunn an

Das Real-Gelände in Königsbrunn wird derzeit zu einem neuen Einkaufs- und Bürokomplex umgebaut. Unbekannte haben jetzt auf der Baustelle randaliert.

Unbekannte Personen haben auf der Baustelle am Real-Gelände randaliert und Schaden im fünfstelligen Bereich angerichtet. Wie die Polizei berichtet, hielten sich am vergangenen Wochenende mutmaßlich mehrere Jugendliche auf der Baustelle an der Hunnenstraße auf. Das ehemalige Möbelhaus und der Supermarkt werden zu einem Büro- und Einkaufskomplex umgestaltet. Die Täter schlugen neu installierte Fenster ein und besprühten Wände in mehreren Räumen sowie ein Baufahrzeug mit Graffiti.

Wenige Tage zuvor wurde auf der Baustelle bereits ein Oberlicht eingeschlagen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 10.000 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)