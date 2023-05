Raser ist mit über 100 Stundenkilometer in Königsbrunn unterwegs

Ein Autofahrer war in der Nacht auf Donnerstag deutlich zu schnell unterwegs in Königsbrunn.

Eine Messung mit der Laserpistole ergab eine Geschwindigkeit von 108 Stundenkilometern. Erlaubt sind dort nur 50 Stundenkilometer. Den Fahrer erwartet neben einer möglichen Probezeitverlängerung oder einer Nachschulung eine Geldbuße von 560 Euro. Außerdem gibt's zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot. (AZ)