Raubüberfall auf Königsbrunner Geschäft

Am Dienstagmittag überfiel ein unbekannter Täter einen Kiosk in der Königsbrunner Innenstadt und flüchtete mit seiner Beute.

In Königsbrunn ereignete sich am Dienstag ein Raubüberfall auf einen Kiosk in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Gegen 13 Uhr betrat der bislang unbekannte Täter den Verkaufskiosk, bedrohte eine Mitarbeiterin und forderte Bargeld. Nachdem die Mitarbeiterin ihm die Herausgabe verweigerte, nahm er sich Bargeld selbst aus der Kasse und flüchtete in Richtung Holbeinstraße.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Überfall in Königsbrunn

Die hinzugerufenen Polizeistreifen konnten den Dieb trotz umgehender Fahndung nicht mehr im Umfeld auffinden. Bei dem bislang unbekannte Täter handelt es sich laut Beschreibung um einen 25 Jahre alten Mann, der 1,75 Meter groß ist, mit schlanker Statur und in Sportbekleidung. Er trug zum Tatzeitpunkt einen Kapuzenpullover, ein Tuch über dem Mund, eine verspiegelte Sonnenbrille und spricht Hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-3810. (AZ)