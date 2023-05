Königsbrunn

vor 32 Min.

Raubüberfall in Königsbrunn: Vom Täter fehlt jede Spur

Plus In Königsbrunn wurde am Dienstag ein Geschäft in der Innenstadt überfallen. Was die Polizei bisher über den Täter weiß.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Es sind Sekunden, die die Mitarbeiterin eines Königsbrunner Ladens so schnell nicht vergessen wird. Sie wurde am Dienstag gegen 13 Uhr überfallen.

Ein unbekannter Mann betrat den Schreibwarenladen in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, bedrohte die Angestellte mit einem Gegenstand, den die Polizei nicht näher beschrieb, und forderte Bargeld. Als sie ihm die Herausgabe verweigerte, griff der Täter selbst in die Kasse und floh mit der Beute. Wie viel Bargeld ihm in die Hände fielen, ist unklar - die Eigentümer wollten sich nicht zum Vorfall äußern. Der Täter flüchtete nach dem Überfall in Richtung Holbeinstraße. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnten die Polizeistreifen den Mann nicht schnappen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen