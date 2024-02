Realschülerinnen aus Königsbrunn lernen Handwerksberufe kennen

Wo kann man im Handwerk Karriere machen? Antworten auf diese Frage haben Jugendliche aus Königsbrunn und der Region bei der Handwerkskammer bekommen.

Die Handwerksammer für Schwaben hatte zum Tag des Handwerks Schülerinnen und Schüler in ihrem Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Augsburg zu Gast. Auch die Via-Claudia-Realschule aus Königsbrunn war dabei. Jugendliche hatten die Gelegenheit, Handwerksberufe und Karrieremöglichkeiten näher kennenzulernen und ihr handwerkliches Geschick zu testen.

Sandy Groß (13) und Charlotte Ackermann (14), Schülerinnen der Klasse 8c der Königsbrunner Realschule bekamen Einblicke in die Elektroberufe. Sie durften in einer der BTZ-Werkstätten mit Unterstützung eines Lehrmeisters selbst einen Schaltkreis für eine Lampe montieren.

Königsbrunner Schülerin: „Ich kann mir den Beruf ganz gut vorstellen“

Charlottes Resümee: „Ich fand das sehr interessant. Zwar hatte ich etwas Schwierigkeiten mit der richtigen Verdrahtung, aber mit dem Vorwissen aus dem Physik-Unterricht ging es dann doch ganz gut. Obwohl ich so etwas noch nie gemacht habe.“ Und weiter: „Ich kann mir den Beruf ganz gut vorstellen.“

Sandy Groß sagte: „Ich fand das heute sehr spannend. Jeder Schüler kann sich dadurch besser entscheiden und herausfinden, ob ihm das gefällt oder nicht. Ich selber weiß ja noch nicht, was ich mal werden will, kann mir aber schon einen Beruf im Handwerk vorstellen, vor allem auch im Elektrobereich.“

Berufsorientierung ist für Schüler im Landkreis Augsburg wichtig

Der Weg vieler Realschülerinnen und Realschüler führt oft an die Fachoberschule (FOS), was Mathias Haupt manchmal schade findet. Haupt organisierte den Besuch im BTZ der HWK Schwaben von Seiten der Schule. Er ist Koordinator für berufliche Orientierung an der Via-Claudia-Realschule in Königsbrunn und war bereits im letzten Jahr mit Jugendlichen beim Tag des Handwerks im Augsburger BTZ. „Manchmal gehen Schülerinnen und Schüler etwas unüberlegt auf die FOS und manchmal scheitern sie dann auch“, sagt er. „Auch deswegen ist die Berufsorientierung im Handwerk wichtig, weil sich die jungen Menschen dann zumindest mal damit auseinandergesetzt haben und eher auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, eine Karriere im Handwerk zu starten.“

Mathias Haupt, Koordinator für berufliche Orientierung an der Via-Claudia-Realschule in Königsbrunn: „Die jungen Menschen sollten das Handwerk viel stärker ins Visier nehmen.“ Foto: Sascha Schneider, Handwerkskammer für Schwaben

Den Schülerinnen und Schülern müssten alle Möglichkeiten aufgezeigt werden, vor allem auch die Karrierechancen: „Man kann als Realschüler eine Ausbildung im Handwerk machen, dann den Meister und kann irgendwann auch einen Betrieb übernehmen oder eine eigene Firma gründen. Gerade die Verdienstmöglichkeiten im Handwerk sind ja oft sehr gut.“ (AZ)