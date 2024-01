Königsbrunn

vor 34 Min.

Referentin fördert Gemeinschaftserlebnisse für Jugend und Familie

Plus Als Königsbrunner Referentin für Jugend und Familie sorgt Petra Zeininger-Benning für Unterstützung in schwierigen Zeiten. Wie ihre Familie ihr dabei hilft.

Von Ruth Kubesch

Petra Zeininger-Benning ( CSU) zeigte als Kind großes Interesse an der ehrenamtlichen Arbeit ihres Vaters Walter Zeininger. „Wenn du immer alles besser weißt, solltest du dich selbst aufstellen lassen“, entgegnete ihr die ehemalige Zweite Bürgermeisterin Erna Dörle, die oft zuhause zu Besuch war, um mit ihrem Vater den Hilfsfond Königsbrunn zu gestalten. Diesen Rat befolgte Zeininger-Benning und ließ sich mit 19 Jahren zur Wahl als Stadträtin aufstellen. Gewählt wurde die gelernte Friseurmeisterin beim zweiten Versuch eine Wahlperiode später. Seit 2005 ist sie ehrenamtliche Referentin für Jugend und Familie in Königsbrunn.

In diesem Bereich tritt sie mit Angestellten sozialer Einrichtungen in Kontakt und gibt deren Anliegen an den Stadtrat weiter. Eines davon ist das Mehrgenerationenhaus, in dem sie bereits zum dritten Mal die verschiedenen Beratungsstellen zusammengeführt hat. Bei jedem Treffen stellt eine Gruppe ihre Hilfsangebote vor. „Es gibt ganz viele Hilfsstellen - der eine kümmert sich um die Jugendlichen, der andere hat Familien, der andere betreut Säuglinge, aber miteinander kommen sie kaum in Kontakt“, erklärt Zeininger-Benning. Obwohl die Angestellten überarbeitet sind, nehmen sie den zusätzlichen Termin gerne wahr, stellt Zeininger-Benning fest, weil er zu einer besseren Kommunikation und Vernetzung untereinander beiträgt.

