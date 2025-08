Roadtrip mit einer 88-Jährigen: Wie Reimar Paschke mit seiner dementen Mutter das Leben feierte

Für viele ist er die schönste Art, Urlaub zu machen: der Roadtrip. Reisen mit dem Auto. Sachen packen und losfahren. Anhalten, wann man will, übernachten, wo man will. Spontan. Etwas mehr Planung erfordert er, wenn die 88-jährige demente Mutter dabei ist. Dass diese Reisekonstellation enorm erfüllend sein kann, zeigt das Erlebnis des Königsbrunners Reimar Paschke. Eine Schaukel und ein Sternerestaurant bescherten Mutter und Sohn dabei nur zwei von zahlreichen ungeahnten Glücksmomenten. Mit einem Buch über diese Erfahrung will Paschke Betreuenden Mut machen. Über den Umgang mit Demenzkranken sagt er heute aus eigener Erfahrung: „Kämpft nicht gegen die Krankheit, das führt nur zu Widerständen. Nehmt sie an, so überfordernd das auch klingt.“

