Renitenter Patient in Königsbrunn

Ein stark alkoholisierter Mann versuchte erst gegen Sanitäter zu treten und sie zu bespucken. Dann attackierte er Polizisten.

Ein betrunkener Mann wollte am Dienstagabend in Königsbrunn nach Rettungskräften treten, sie bespucken und beleidigen.

Laut Polizei war er gegen 20.30 Uhr in einem Lokal in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gestürzt und hatte offenbar kurz das Bewusstsein verloren. Daraufhin wurde der Rettungsdienst gerufen. Allerdings ließ sich der 53-Jährige nicht helfen. Auch als die Polizei eintraf, ließ er sich nicht beruhigen. Noch schlimmer: Er attackierte die Beamten und musste kurzzeitig gefesselt werden. Während des Transports zur Uniklinik Augsburg beleidigte er fortlaufend die Begleiter und versuchte diese mehrmals anzuspucken oder auch zu beißen. Er blieb zur weiteren Behandlung in der Klinik.

Verletzt wurde niemand. Der 53-Jährige muss sich jetzt wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung, Widerstand und Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten. (AZ)