Reparieren statt wegwerfen: Neues Angebot in Königsbrunn

Im Generationenpark wird ab 5. Mai am ersten Freitag im Monat gehämmert, gelötet oder geklebt, um Defektes wieder nutzbar zu machen.

In Königsbrunn steht ein Projekt in den Startlöchern, über das sich drei Personen besonders freuen: Ramona Markmiller, Andrea Collisi und Werner Zahn. Die Leiterin des Mehrgenerationenhauses, die Integrationsreferentin des Stadtrats und der Leiter der Freiwilligenagentur "ich bin dabei" haben als Gemeinschaftsprojekt den Reparaturtreff "Zum Kö – Reparieren statt wegwerfen" ins Leben gerufen. Am Freitag findet im Mehrgenerationenpark die Premiere des neuen Königsbrunner Angebots statt. Vorerst einmal im Monat können Bürger dann allerlei defekte Geräte zur Reparatur vorbeibringen.

"Zum" ist die Abkürzung des Mottos "Zusammen Upcycling einfach Machen", erläutert Ramona Markmiller den Namen. "Kö" stehe für Königsbrunn. Großgeschrieben werde der Nachhaltigkeitsgedanke, also Altes wieder brauchbar zu machen. "Das Reparaturangebot richtet sich vor allem an Familien oder Einzelpersonen, die wenig Geld haben", sagt Markmiller. Damit solle nicht nur das Wegwerfen verhindert werden, sondern auch, dass günstig etwas Neues in minderer Qualität gekauft wird. Die Repairwerkstatt läuft auf Spendenbasis und fußt auf der Arbeit von Ehrenamtlichen. Sie führen kleine Reparaturen durch – zum Beispiel bei Fahrrädern, Handy und PC, allerlei Elektrogeräten, Metall, Spielzeug, Uhren – sowie auch Näharbeiten.

Elektro: Reparatur von Kleingeräten und Ersatz von kaputten Kabeln

Fahrräder: z. B. Reifenpanne, Schaltung einstellen (kein E-Bike)

Kleidung, Stoffe: Reparaturarbeiten, nähen (keine Änderungsschneiderei)

Spielzeug: z. B. Klebungen, Reparatur kleiner elektronischer Fehler

Uhren: Kleinreparaturen, z. B. Wechsel von Batterie oder Armband

Holz: z. B. Schubladen, Stühle, kleine Schranktüren

Handy & PC: z. B. Laptop einrichten, Updates, kleine Hardware-Reparaturen

Metall: z. B. ausgerissene Gewinde, klemmende Mechanik, abgerissene Griffe und Reparaturen mit Nieten

Im Café des Generationenparks in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße werden die Menschen zuerst begrüßt und mit ihren defekten Gegenständen und Kleingeräten datenmäßig aufgenommen. Diese erhalten dann eine Laufnummer und werden ein paar Türen weiter in die Werkstatt gegeben. Kann die Reparatur noch am selben Tag erledigt werden, kann man so lange im Café bei Getränken und Gesprächen warten. Ansonsten können die Geräte beim nächsten Mal abgeholt werden. "Natürlich gibt es keine Garantie für eine Instandsetzung. Manchmal ist es für die Menschen aber auch befreiend, wenn ihnen jemand anderes sagt, dass sie etwas getrost wegwerfen können", sagt Werner Zahn. "Wir bieten praktisch eine kostenlose Überprüfung an."

Ein Team aus Ehrenamtlichen führt die Reparaturen durch

Ohne die Ehrenamtlichen wäre der Reparatur-Treff nicht mehr als eine Idee. Aktuell sind es rund 20 Freiwillige – man freue sich immer über weitere Interessenten, sagt Zahn, der durch seine Freiwilligenagentur gut vernetzt ist. "Das Akquirieren ist kein Selbstläufer. Ich habe aus meinem Adressbuch 157 Menschen angeschrieben." Mit im Team sind Experten aus unterschiedlichen Bereichen, Hobby-Handwerker genauso wie Fachleute, zum Beispiel ein Elektromeister oder eine Uhrenmachermeisterin. "Besonders freuen wir uns über einen technisch versierten Zwölfjährigen, der gerne helfen möchte", ergänzt Markmiller. Ansonsten sind es laut Zahn überwiegend Jung-Senioren, die schon Kontakt mit dem Ehrenamt hatten oder auch noch etwas Jüngere, die ins Ehrenamt hineinwachsen. Ihnen allen mache Helfen Freude, im Gegenzug erfahren sie Freundlichkeit und Wertschätzung und haben eine Aufgabe.

Das Konzept für eine Repairwerkstatt in Königsbrunn steht schon mehrere Jahre

Mit einem guten Jahr Vorlaufzeit haben Markmiller, Collisi und Zahn das Angebot auf die Beine gestellt. Alle drei waren aber schon sehr viel länger unabhängig voneinander überzeugt, dass Königsbrunn eine Bürger-für-Bürger-Werkstatt brauche, wie es sie auch in anderen Städten schon gibt. Bereits vor acht Jahren hat Werner Zahn ein Konzept erstellt, das für lange Zeit in seiner Schublade verschwand. "Jeder hatte mit dem Gedanken gespielt. Irgendwann kamen wir darüber ins Gespräch", sagt Markmiller. Und so entschieden sich die drei, das Thema gemeinsam anzupacken.

Passende Räumlichkeiten zu finden sei nicht einfach gewesen, erinnert sich Andrea Collisi, die in ihrer Arbeit mit Geflüchteten oft erlebt hatte, dass sie im Bereich Upcycling und Reparatur Kenntnisse und damit ungenutztes Potenzial vorweisen. "Wir waren lange auf der Suche. Dann schlug Günther Riebel, der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft GWG den Generationenpark vor", sagt Collisi. "Die Räume sind gut gelegen, bieten eine hohe Aufenthaltsqualität und Begegnungsmöglichkeit und sind barrierefrei zugänglich oder auch für Mütter mit Kinderwagen gut geeignet." Vor allem die generationenübergreifende Begegnung ist Ramona Markmiller eine Herzensangelegenheit. "Wir hoffen, dass das Angebot gut angenommen wird und es irgendwann überschwappt, sodass man auch die Bewohnenden im Generationenpark damit erreicht."

Keine Konkurrenz zu Königsbrunner Betrieben und Werkstätten

Für den Start sind die Verantwortlichen guter Dinge. "Schließlich haben wir mit viel Vorlaufzeit detailliert geplant und sind in ständigem Austausch mit den Ehrenamtlichen", sagt Andrea Collisi. Einige der Freiwilligen seien bereits untereinander vernetzt. "Die Elektriker sprechen sich zum Beispiel ab, damit an jedem Termin jemand da ist." Ramona Markmiller unterstreicht, dass man mit dem Angebot nicht mit den Königsbrunner Betrieben und Werkstätten in Konkurrenz will. "Im Gegenteil: Wir wollen sie ins Boot holen." Angedacht sind Kooperationen – man wolle bei den Firmen Ersatzteile beschaffen und gleichzeitig etwa bei sehr komplizierten Reparaturen auf sie verweisen.

Kleingeräte können erstmals am Freitag, 5. Mai, von 14 bis 17 Uhr im Generationenpark, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 40, abgegeben werden. Zu Beginn lädt das Team um 14 Uhr zu einem kleinen Sektempfang ein.