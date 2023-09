Königsbrunn

18:30 Uhr

Ritterturnier in Königsbrunn: Ritter ringen um die Gunst der Gräfin

Auf edlen Pferden stellen sich die beiden Ritter in Königsbrunn dem Kampf.

Plus "Das Ritterturnier" war zu Gast in Königsbrunn. Bei dem Spektakel versetzten die Darsteller das Publikum zurück in die Zeit der Prinzessinnen und Ritter.

Nicht nur Kinder sind von der Zeit der hübschen Prinzessinnen und starken Rittern fasziniert. Auch auf viele Erwachsene übt das Mittelalter eine gewisse Anziehungskraft aus. Dass diese Zeit ganz schön turbulent und mitunter gefährlich sein konnte, demonstriert Spektakel "Das Ritterturnier", das in Königsbrunn gastierte. An der Landsberger Straße boten die Brüder Stefan und Jeffrey Kaiser mit ihrer eigens entworfenen Wander-Show vier Tage lang spannende Unterhaltung für alle Generationen.

Als Schauplatz für das Turnier diente dem Ensemble dabei eine selbst entworfene Burg mit Besucherbänken an der Seite. Moderiert wurde die Vorstellung von Sandy Kaiser. In der Rolle einer Gräfin begleitete sie das zweistündige Programm. Verkleidet als edle Dame motivierte Kaiser die neben dem Turnierplatz platzierten Zuschauer dazu, den Akteuren großzügig Beifall zu spenden: "Feuert eure Ritter an mit einem kräftigen Handgeklapper!"

