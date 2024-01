Rohe Gewalt: Unbekannter schlägt Autoscheiben ein

Die Polizei sucht nach Zeugen: In Königsbrunn wurden zwei Autos beschädigt. Es gibt einen ersten Hinweis.

Die Front- und die Heckscheibe eines schwarzen BMW wurden zwischen Freitag und Montag in der Wiedemannstraße in Königsbrunn eingeschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass ein spitzer Gegenstand benutzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Am Montag wurde ein weiteres Auto in Königsbrunn beschädigt - diesmal in der Donauwörther Straße. Ein Unbekannter zerstach gegen 15.30 Uhr mit einem Messer den Reifen eines Autos. Der Besitzer sprach den Unbekannten an, der daraufhin flüchtete. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich unter der Nummer 08234/96060 zu melden. (AZ)