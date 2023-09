Rummikub-Turnier im Generationenpark

In Königsbrunn steht wieder ein Turnier an. Anfang Oktober kommen zum vierten Mal Spielbegeisterte aus der Region zusammen. Die Anmeldung läuft.

Bald klimpern im Generationenpark (Dietrich-Bonhoeffer-Straße 40) in Königsbrunn wieder die Rummikub-Steine: Am Samstag, 7. Oktober ab 12.30 Uhr findet das vierte Königsbrunner Rummikub Turnier statt. Bei der ganztägigen Veranstaltung kommen zum vierten Mal Rummikub-Begeisterte aus der Region zusammen, um gemeinsam zu spielen. Die Verpflegung übernimmt die Zeitbörse Königsbrunn, während um die besten Plätze auf der Rangliste gewetteifert wird.

In Königsbrunn spielen vier Personen zusammen

Es spielen jeweils vier Personen zusammen vier Spielrunden, dann wird die Sitzplatzierung neu zugelost und es geht in die nächste Runde. Insgesamt wird das Turnier über drei Runden gespielt. Initiator Markus Bäurle und Mehrgenerationenhaus-Leitung Ramona Markmiller sind bereits gespannt, wem sie diesmal bei der Siegerehrung Preise überreichen dürfen. Da nur 40 Personen an dem Turnier teilnehmen können, wird um Anmeldung bis zum 13. September gebeten – entweder per E-Mail an info@mgh-koenigsbrunn.de oder telefonisch unter 08231 6058680. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. (AZ)