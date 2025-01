Sachbeschädigung: Briefkasten mit Böller zerstört

Der Briefkasten eines Hauses in der Weißenkopfstraße in Königsbrunn wurde am Samstagabend durch einen Böller beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 50 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Tags darauf brannte eine Mülltonne in der Weizenstraße. Verantwortlich dafür ist ein Elfjähriger.

Der Bub hatte laut Polizei mit einem mitgebrachten Feuerzeug einen bereits abgebrannten Feuerwerkskörper angezündet und ihn dann in die am Straßenrand abgestellte Mülltonne geworfen. Die Tonne samt Inhalt geriet in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Tonnenreste. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (AZ)