Sandstrand, Freiluftkino und Modenschau: So wird der Sommer in Königsbrunn

Von Juli bis in den Oktober hinein wird es in Königsbrunn nicht langweilig. Das Kulturbüro hat das Programm für die kommenden Monate herausgegeben.

In der größten Stadt im Landkreis lässt es sich im Sommer gut aushalten. Ein Höhepunkt ist sicherlich der Königsbrunner Beachsommer, der "Urlaubsfeeling in der Königsbrunner Mitte" verspricht.

Nach der erfolgreichen Wiederauflage im August 2022 geht das Outdoor-Angebot zwischen Eisarena und Informationspavillon 955 in die Verlängerung. Vom 14. Juli bis 10. September können es sich Besucher auf der vergrößerten Liegestuhlfläche bequem machen, Cocktails von der nebenan liegenden Penalty-Bar schlürfen oder beim Volleyballspielen aktiv werden. Der Strand ist täglich ab dem frühen Nachmittag bis Sonnenuntergang geöffnet.

Am 27. August findet die Quattro-Mixed-Stadtmeisterschaft des Beachvolleyballclubs Königsbrunn statt. Foto: Martin Semmlinger

Neben dem Sportangebot stehen Aktionen für Kinder im Rahmen des Ferienprogramms (27. Juli bis 20. September) wie Schatzsuche oder Sandburgen-Wettbewerb, die Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft (27. August) und Musikveranstaltungen auf dem Programm. "Es lohnt sich auch, immer wieder mal auf der Homepage der Stadt vorbeizuschauen, denn es sind weitere Veranstaltungen in der Planung, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Vereinen", empfiehlt Rebecca Ribarek vom Kulturbüro. Die junge Königsbrunner Band "The Hairy Hairbreakers" tritt am Samstag, 29. Juli, von 19 bis 21 Uhr auf. Einen Jazz-Abend gibt es mit dem "Nico Weber Kwartett" am Freitag, 4. August, ab 19 Uhr. Der Eintritt zu den Konzerten ist kostenlos.

Noch mehr Musik steht bei den Konzerten im Lesepark auf dem Programm. Fast ausschließlich sind es Königsbrunner Chöre und Musikgruppen, die sich immer montags im Lesepark am Mercateum den Zuhörern präsentieren. Der erste musikalische Montagabend ist am 3. Juli mit dem Chor "Vox Corona". Besuch aus Göggingen bekommen die Königsbrunner am 10. Juli mit der "Bergheimer Tanzlmusi". Dass auch junge Musikerinnen und Musiker dabei sind, darauf legt Kulturbüroleiterin Ribarek wert. Deshalb gibt die Big Band des Gymnasiums Königsbrunn am 17. Juli ihr Sommerkonzert im Lesepark. Das Blasorchester Königsbrunn schließt die Konzertreihe mit seinem Auftritt am 24. Juli. Beginn ist immer um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Da die Sommerkonzerte nur bei gutem Wetter stattfinden, wird bei unsicherer Wetterlage zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn ein Wettertelefon unter 08231/606-263 freigeschaltet.

Den neuen Eberhofer-Krimi im Freiluftkino in Königsbrunn sehen

Eine andere Idee, um einen lauen Sommerabend in der Stadt zu verbringen, ist der Besuch des Open-Air-Kinos beim Hans-Wenninger-Stadion. Der "Königsbrunner Kinosommer" in Zusammenarbeit mit dem Cineplex Königsbrunn startet am 27. Juli und läuft bis 10. August. Versprochen wird bei Dämmerungsbeginn ein abwechslungsreiches elftägiges Kinoerlebnis mit aktuellen Filmen für alle Altersklassen. Auf ein "Zuckerl" freut sich Rebecca Ribarek besonders: den neuen Eberhofer-Krimi "Rahmragout-Rendezvous" mit offiziellem Kinostart am Donnerstag, 10. August. Das Programm findet sich auf der Homepage unter: www.koenigsbrunn.de, Tickets gibt es an der Abendkasse oder unter: www.cineplex.de/koenigsbrunn.

Das ist noch nicht alles. Die neue Veranstaltungsbroschüre, die das Kulturbüro jetzt veröffentlicht hat, bietet noch weitere Termine. Zum Beispiel den Sommerferien-Leseclub, bei dem Schülerinnen und Schüler einen kostenlosen Leserausweis erhalten und bei Wettbewerben und einer Verlosung mitmachen können. Einen Vortrag hält Roman Tischberger von der Universität Augsburg über Fliehkräfte im Arbeitsalltag im Rahmen des Königsbrunner Campus (13. September, 19 Uhr). Am Freitag, 22. September, wird das Rathaus ab 19 Uhr außerdem zum Laufsteg: Die 26-jährige Königsbrunner Maßschneidermeisterin Theresa Petz präsentiert in einer Modenschau ihre Abschlusskollektion, mit der sie den zweiten Platz des Münchner Modepreises 2022 holte. Weitere Infos zu allen Veranstaltungen sind beim Kulturbüro, Marktplatz 9, Telefon 08231/606-260 erhältlich.