Königsbrunn

06:00 Uhr

Königsbrunner Schlagerstars „Salvatore e Rosario“ stellen neue CD vor

Rosario Iemmolo (links) und sein Bruder Salvatore haben sich mit ihrem Album komplett in italienischer Sprache einen Traum erfüllt.

Plus Mit „Amore, Mare e Sole“ präsentiert das Königsbrunner Schlager-Duo „Salvatore e Rosario“ sein drittes Album. Die neue Produktion weist eine Besonderheit auf.

Von Adrian Bauer

Für Schlager- und Tanzfreunde ist das deutsch-italienische Duo „Salvatore e Rosario“ aus Königsbrunn mittlerweile ein fester Bestandteil ihrer Favoritenliste in den Tanztempeln. Nachdem sie 2018 mit dem Titel „Achterbahn“ aus dem ersten Album „Che momento fantastico“ die deutschlandweite Schlager-Trophy für sich entscheiden konnten, folgte 2020 das zweite Album „Tutto per te – Alles für dich“. Nun haben sich die beiden in Augsburg geborenen Brüder Salvatore und Rosario Iemmolo einen Herzenswunsch erfüllt. Mit „Amore, Mare e Sole“ brachten sie ihr drittes Album heraus. Die Besonderheit: Alle Lieder sind italienisch gesungen.

