Königsbrunn

vor 16 Min.

Schlange macht es sich in Blumentopf gemütlich

Eine Kornnatter hatte es sich in einem Blumentopf gemütlich gemacht und einem Ehepaar einen Schrecken eingejagt.

Artikel anhören Shape

In Königsbrunn entdeckte ein Paar am Sonntag eine große Schlange in einem ihrer Blumentöpfe. Sie wurde einem Verein für Reptilienpflege übergeben.

Einen ordentlichen Schrecken bekam ein Ehepaar aus Königsbrunn, als es am Sonntag die sommerlichen Temperaturen auf ihrer Terrasse genießen wollte. Grund war eine etwa einen Meter lange, sandbraune Schlange, die es sich einem der Blumentöpfe gemütlich gemacht hat. Das Tier konnte als ungiftige Kornnatter identifiziert und von der Feuerwehr problemlos eingefangen werden. Anschließend wurde sie einem Augsburger Verein für Reptilienpflege überlassen. (AZ)

Themen folgen