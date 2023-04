Schmerzen im Knie: Woher sie kommen können

Beim Arztvortrag in Königsbrunn erklärt ein Experte, welche Möglichkeiten es bei der Diagnose und Behandlung gibt.

Schmerzen am Morgen, Wetterfühligkeit und Probleme beim Treppensteigen – Schmerzen im Knie sind unangenehm und schränken die Lebensqualität ein. Dank moderner Medizin muss man sich damit jedoch nicht abfinden. "Es gibt zahlreiche Ursachen, aber die Möglichkeiten der Diagnose und der Behandlung sind sehr weit fortgeschritten", sagt Dr. Matthias Teufel, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und spezielle orthopädische Chirurgie sowie Kooperationspartner der Wertachkliniken im Endoprothetik-Zentrum in Bobingen. Am Mittwoch, 26. April, informiert Dr. Teufel um 19.30 Uhr im Vortragsraum des Bürgerservicezentrums (BSZ) Königsbrunn.

Eine gewisse Abnutzung ist normal

Seit die Menschen aufrecht gehen, gehören die Knie, neben der Hüfte, zu den am stärksten belasteten Großgelenken im menschlichen Körper. Sie tragen das gesamte Körpergewicht, beim Stehen, Gehen, Laufen und Springen. Eine gewisse Abnutzung ist also ganz normal. Und Dr. Teufel rät dazu, weiterhin regelmäßig in Bewegung zu bleiben: "Für die Gesundheit eines Gelenks sind eine regelmäßige Betätigung ohne starke Belastung, also beispielsweise Nordic Walking und Radfahren sowie ein moderates Krafttraining vorteilhaft, damit die Muskulatur trainiert und die Gelenkschmierung optimiert wird."

Schmerzen im Knie entstehen beispielsweise durch Verletzungen, Entzündungen oder Verschleiß. Und in allen Fällen sei es gut, die Ursache zu kennen. Nur so könne man beurteilen, ob der Körper sich selbst heilen kann, oder medizinische Unterstützung braucht. Beispielsweise kann durch die Behandlung von Fehlstellungen und Verletzungen eine verstärkte Abnutzung vermieden werden, und damit eine frühzeitige Arthrose im Kniegelenk. Auch die Gonarthrose selbst, also die Abnutzung der Knorpelschicht im Kniegelenk, kann verzögert und sogar eine gewisse Regeneration der Knorpel erreicht werden.

Dr. Matthias Teufel, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und spezielle orthopädische Chirurgie und Kooperationspartner der Wertachkliniken im Endoprothetik- Zentrum in Bobingen. Foto: Matthias Baumgartner

Wie behandelt werden kann

Wenn konservative Therapien, also Bewegungstherapien und medikamentöse Behandlungen, keinen oder keinen ausreichenden Erfolg mehr haben, gibt es verschiedene operative Möglichkeiten. Bei Problemen mit dem Meniskus bieten sich arthroskopische, also minimalinvasive Eingriffe an. Darüber hinaus gibt es gelenkerhaltende, operative Eingriffe zur Korrektur der Beinachse. Auf die Möglichkeiten geht Dr. Teufel bei seinem Vortrag ein. Der Eintritt ist frei. (AZ)