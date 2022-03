Schmierereien in Königsbrunn: Polizei sucht Graffitisprayer

Ein Graffitisprayer war im Königsbrunner Gewerbegebiet Nord unterwegs. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei bekam am Dienstag gegen 19.50 Uhr eine Mitteilung, dass ein Mann in der Föllstraße in Königsbrunn ein Graffiti auf das Gebäude eines ehemaligen großen Verbrauchermarkts sprüht. Bei Eintreffen der Streife hatte sich der Täter bereits in unbekannte Richtung entfernt und konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr ermittelt werden.

Der Sprayer trug dunkle Bekleidung und eine schwarze Basecap. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann erst nach Rücksprache mit dem Gebäudeeigentümer bestimmt werden, so die Polizei. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (AZ)