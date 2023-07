Schnäppchenjagd bei der Königsbrunner Fahrradversteigerung

Bei der traditionellen Königsbrunner Fahrradversteigerung auf der Gautsch kamen Schnäppchenjäger voll auf ihre Kosten. Manche Räder gab es schon ab einem Euro.

Insgesamt 96 gebrauchte Fahrräder kamen in Königsbrunn bei der Fahrradversteigerung auf der Gautsch unter den Hammer. Die Räder waren die Fundräder, die im Jahr 2021 im Königsbrunner Stadtgebiet eingesammelt worden waren. Die zeitliche Verzögerung kommt daher, dass die Räder, nachdem sie gefunden wurden, erst einmal sechs Monate lang aufbewahrt werden, um dem Besitzer die Gelegenheit zu geben, sein Eigentum zurückzuholen. Danach hat dann der Finder noch einmal sechs Monate Zeit, seine Ansprüche anzumelden. Erst wenn sich niemand gemeldet hat, werden die Fahrräder zur Auktion freigegeben.

Hier gab es Fahrräder ab einem Euro und dazu jede Menge Spaß

Das ist dann regelmäßig eine gute Gelegenheit, sich ein günstiges, gebrauchtes Rad anzuschaffen. Während die meisten Räder für einen Preis zwischen zehn und 25 Euro verkauft wurden, fand sich für andere gar kein Käufer. Diese Drahtesel haben dann ausgedient und landen in der Schrottpresse. Bei anderen, meist Markenräder, entbrannten aber auch regelrechte Bieterschlachten. So konnte manches Markenrad auch Preise um die 50 oder mehr Euro erzielen.

Die Gelegenheit ein Schnäppchen zu machen und viele lockere Sprüche vom Auktionator: Das gab es bei der Fahrradversteigerung in Königsbrunn. Foto: Elmar Knöchel

Manchmal befanden sich sogar noch die Schlösser am Rad, die vom neuen Besitzer erst einmal geknackt werden müssen, um mit dem Rad fahren zu können. Angeboten wurden die Fahrräder im Originalzustand, wie sie gefunden worden sind. Sie waren weder geputzt noch in irgendeiner Weise hergerichtet. Das kurioseste Angebot war ein komplettes Pocket Bike mit Motor. Am Ende kam es für zwei Euro unter den Hammer.

Kurios: Dieses Pocket Bike kam für zwei Euro unter den Hammer. Foto: Elmar Knöchel

Rund 2500 Euro spült die Versteigerung im Schnitt jährlich in die Stadtkasse Königsbrunns. Dabei ist die Versteigerung nicht nur eine Gelegenheit, billig an ein Rad zu kommen, sondern ein kleines Event. Denn die Versteigerung erfolgt in Form einer typischen Auktion, die vom Auktionator mit vielen lustigen Sprüchen gewürzt wird. Am Ende heißt es dann: "Ein Euro zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft für einen Euro."

