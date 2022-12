Schneeglätte: Zwei Autos prallen in Königsbrunn frontal zusammen

Ein hoher Blechschaden entstand nach einem Unfall in Königsbrunn. Eine junge Autofahrerin war auf die Gegenfahrbahn geraten.

Eine glatte Straße wurde einer jungen Autofahrerin am Freitag in Königsbrunn zum Verhängnis. Sie war laut Polizei gegen 15.30 Uhr auf der Lechstraße in Richtung Ilsesee unterwegs. Auf Höhe Sperberstraße musste die 19-jährige Königsbrunnerin verkehrsbedingt abbremsen. Wegen der Schneeglätte kam sie ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Beide Fahrzeuge werden stark beschädigt

Der dort entgegenkommende 23-jährige Mann aus Mering konnte nicht mehr ausweichen. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Trotz der massiven Schäden in Höhe von rund 12.000 Euro blieben alle Beteiligten unverletzt. Bis die beiden Wagen abgeschleppt werden konnten, war die Lechstraße für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.