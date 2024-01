Königsbrunn

vor 19 Min.

Schnelles Schach für Kinder und Jugendliche in Königsbrunn

Zu Beginn des Turniers in der Königsbrunner Matrix herrschte bei allen Teilnehmern konzentrierte Anspannung.

Plus Über 100 Kinder und Jugendliche aus ganz Bayern messen sich im Königsbrunner Matrix. Der Gastgeber Schachclub Königsbrunn gewinnt sieben Pokale.

Von Helga Mohm Artikel anhören Shape

Fast 130 Schachspieler zwischen sechs und 17 Jahren nahmen jüngst am Jugend-Rapid-Turnier um den VR-Bank-Pokal im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix teil. Die angemeldeten Mädchen und Buben, hauptsächlich aus dem Schachbezirk Schwaben, traten in fünf Altersklassen gegeneinander an.

Gespielt wurde über sieben Runden im Schweizer System mit je 15 Minuten Bedenkzeit pro Spiel. Parallel wurden die Mittelschwäbischen Jugend-Schnellschach-Meister ausgespielt. Am Fair-Play-Pokal für den fairsten Spieler pro Altersklasse hielt der austragende Schachclub Königsbrunn fest. Mit holprigem Start aufgrund technischer Schwierigkeiten und kurzer Erläuterung der Spielregeln starteten die Partien an insgesamt 63 Spielbrettern. 441 Schachpartien waren notwendig, um die Platzierungen der jungen Spieler in den fünf Altersklassen auszuspielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen