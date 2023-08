Schüler des Fritz-Felsenstein-Hauses feiern ihren Abschluss

Für 40 Absolventinnen und Absolventen der Fritz-Felsenstein-Schule in Königsbrunn stehen neue Herausforderungen an. So geht es für sie weiter.

Kurz vor den Sommerferien wurden 40 Schülerinnen und Schüler der Fritz-Felsenstein-Schule in Königsbrunn verabschiedet. Viele von ihnen hatten bereits im Vorschulalter die schulvorbereitende Einrichtung des Kompetenzzentrums besucht und ihre gesamte Schulzeit an der Fritz-Felsenstein-Schule verbracht. Zum ersten Mal richtete die Schule eine gemeinsame Zeugnisübergabe für alle Absolventen aus. Dazu gehörten die Schüler der zwölften Klasse der Berufsschulstufe, die nun in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder in die Förderstätte des Fritz-Felsenstein-Hauses (FFH) wechseln. Auch aus den neunten Klassen gab es eine Reihe von Absolventen, die entweder den Förderschulabschluss im Bildungsgang Lernen erreicht haben oder den qualifizierenden Mittelschulabschluss erwarben.

Ein Abschied vom Fritz-Felsenstein-Haus mit Einschulungsfotos in Königsbrunn

Die Wege dieser Jugendlichen gehen unterschiedlich weiter: Einige besuchen zukünftig ebenfalls eine Werkstatt oder Förderstätte. Für andere geht es mit berufsvorbereitende Maßnahmen oder einer Ausbildung weiter. Die Zeugnisübergabe fand bei einer feierlichen Abschlussfeier statt. Nach einer herzlichen Begrüßung gab es ein unterhaltsames Ratespiel, bei dem Einschulungsfotos der Absolventen gezeigt wurden. Die Zeugnisübergabe war musikalisch mit selbst ausgesuchten Liedern untermalt, begleitet von wertschätzenden Worten der Klassenleitungen. Besonders gut kam der Podcast an, den Mitschüler der Praxisgruppe Podcast erstellt hatten. Anschließend wurde in fröhlicher Atmosphäre gefeiert, bevor die Absolventen zum symbolischen „Rauswurf“ - vorbei am Spalier aus Mitschülern und Mitarbeitenden – zum Ausgang begleitet wurden. (AZ)