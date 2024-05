Schüler und Lehrer verzaubern ihre Gäste mit Jazz

Mitreißendes Konzert der Bigband des Königsbrunner Gymnasiums und Lehrern aus ganz Bayern, die an Jazzgrößen erinnern.

„One, two, one-two-three-four!“ rief Dirigentin Petra Stahl und schon ging das Konzert der Schulbigband des Gymnasiums Königsbrunn los. 28 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen sowie zwei Lehrer der Schule unterhielten das Publikum in der Dreifach-Turnhalle mit dem seit 100 Jahren beliebten Klang von Jazz-Orchestern.

Das Repertoire reichte vom Musical-Hit „Big Spender“ bis zum romantischen mexikanischen Liebeslied „Besame mucho“, von „Valerie“, das Amy Winehouse zu einem Welterfolg gemacht hat. Mit dem Bühnenaufbau, den farbigen Scheinwerfern, der Tontechnik und der Saalbestuhlung war die Turnhalle kaum wiederzuerkennen. Fast 400 Eltern, Großeltern, Geschwister, Mitschülerinnen, Mitschüler und Fans waren begeistert von der Musik und dem Können der Band. Fast die Hälfte der jungen Musikerinnen und Musiker beherrscht ihre Instrumente so versiert, dass sie solistische Einlagen darbieten konnten, die stets mit viel Applaus bedacht wurden. Nach johlendem Schlussapplaus gab es als Zugabe den Soulsong „Hello“ von Adele.

Besucher sind begeistert

Zuschauerin Jutta Hellebrand und ihr Mann waren aus Haunstetten mit dem Fahrrad gekommen. „Wir haben die Band vor vielen Jahren kennengelernt, als unsere beiden Töchter diese Schule besuchten. Seither sind wir bei fast jedem Auftritt dabei.“ Auch Dritte Bürgermeisterin Ursula Jung bekannte sich als treuer Fan. Sie bewunderte das Können der Band und die solistischen Leistungen, von denen sie zwei hervorhob: „Von den beiden jungen, stimmgewaltigen Sängerinnen, ihrer Sicherheit und ihrer hohen Musikalität bin ich tief beeindruckt.“

Lehrer zeigen, was sie musikalisch können

Nach der Pause bestritt die Lehrer Bigband Bayern den zweiten Teil des Konzerts. 17 Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Bayern haben sich dank ihrer gemeinsamen Liebe zum Jazz zu dieser Band zusammen gefunden. Nicht alle von ihnen unterrichten Musik, sondern alle Fächer an allen Schularten. Hugo Siegmeth aus München stand am Dirigentenpult, moderierte gut gelaunt und spielte mehrere Soli auf dem Sopransaxophon.

Die Band bot die gesamte Bandbreite traditioneller Bigband-Musik, komponiert von Jazzgrößen wie Hoagie Carmichael, Charlie Parker oder Dave Brubeck. Von Brubeck wurde das im ungewöhnlichen 9/8-Takt geschriebene „Blue Rondo à la Turk“ gespielt, das tosenden Beifall erntete. Aber auch Cole Porter war vertreten mit „I love Paris“ oder Paul McCartney mit „Here, there and everywhere“ in einer melancholisch verträumt gespielten Version. Das Publikum sparte nicht mit Applaus und erhielt als Zugabe den Jazzklassiker „Blue Skies“ von Irving Berlin.

