Schulsanierungen in Königsbrunn: Kosten steigen verschmerzbar

Plus Der Umbau der Königsbrunner Grundschulen geht weiter. Mittlerweile sieht die Stadt bei den Kosten klarer und auch, dass die Lehrer die Investition zu nutzen wissen.

Der Umbau der Königsbrunner Grundschulen Nord und Süd schreitet voran. Im Stadtrat gab es nun Einblicke in die Kosten der Großprojekte und darin, was die Stadt für ihr Geld bekommt. Elisabeth Gaigl, die Leiterin der Grundschule Süd, erklärte den Räten, wie die neuen Lernlandschaften und die Klassenzimmer genutzt werden. Dort ist die Sanierung fast abgeschlossen, im Norden bleibt noch einiges zu tun.