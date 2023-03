Königsbrunns Schulweghelfer Jürgen Göttle hat die Kelle abgegeben

Jürgen Göttle war sechseinhalb Jahre lang Schulweghelfer an der Grundschule Süd. Wie er dazu kam und warum es wichtig ist, dass dieses Ehrenamt gemacht wird.

Eine Kelle, eine Warnweste und eine Schulung. Viel mehr braucht es nicht, um Schulweghelfer zu werden. Trotzdem stand Jürgen Göttle lange allein vor der Grundschule Süd in Königsbrunn. An Weihnachten hörte er nach sechseinhalb Jahren auf. Wie kam er zu seinem Amt?

Auf die Idee, dass es jemanden brauche, der den Kindern über die Straße helfe, sei er selbst gekommen, berichtet Göttle. Er habe gesehen, dass Kinder noch nicht vollständig erfassen könnten, was im Straßenverkehr passiere. Zusätzlich nehme das Chaos vor den Schulen immer mehr zu. Daher begann er, sich auf die Straße zu stellen. Am Anfang hätten die Kinder gar nicht richtig "Hallo" gesagt. Irgendwann baue man dann aber eine Beziehung zu ihnen auf. "Morgens sind die oft richtig verschlafen", sagt er und lacht. Meist habe er kurz mit ihnen geredet und sie dann zu einem geeigneten Zeitpunkt mit Handzeichen hinübergelotst.

Auch bei kleinen Straßen braucht man einen Schulweghelfer

Die Grundschule Süd in Königsbrunn in der Fuggerstraße/Blumenallee war Ausgangspunkt. Als diese umgebaut wurde, wurde die Schule ausgelagert in die Römerallee. Dort, am Kreisverkehr, sei das Verkehrsaufkommen "richtig heftig" gewesen, berichtet er. Schülerinnen und Schüler von drei bis vier Schulen seien dort vorbeigekommen.

Damals war ein Team von fünf Leuten am Start, gemeinsam stemmten sie täglich die Verkehrskoordination. Als die Grundschule fertig umgebaut war und in die alten Räumlichkeiten zog, zerstreute sich die Gruppe. "Es hat sich keiner mehr gefunden. Aber bei einer kleinen Straße braucht man auch einen Schulweghelfer", sagt Göttle. Da standen sie, erst zu zweit, einer von Osten, einer von Westen zur Schule hin. Das letzte Jahr stand er dann eigentlich alleine dort – jeden Tag. Der Opa einer Schülerin sei ab und zu für ihn eingesprungen, wenn er keine Zeit hatte. Ob das Gefühl, alleine verantwortlich zu sein, belastend für ihn war? "Ja, natürlich", sagt Göttle. Teilweise sei er gar nicht weggefahren. Einmal fuhr die Firma nach Italien, er selbst fuhr erst um halb neun los. "Entsprechend spät kommt man dann am Ziel an."

Nun gibt es wieder mehr Ehrenamtliche an der Grundschule Süd

Mittlerweile hat Göttle aufgehört. Nun gibt es vier Personen, die sich abwechseln mit dem, was er vorher allein gemacht hat. Ärgern tut ihn das nicht. Es sei gut, dass die Initiative jetzt von jemand anderem ausgehe. Er selbst schaffe es gerade aus privaten Gründen nicht. "Ich kann das gern irgendwann wieder machen, aber momentan geht es nicht." Man könne nicht überall sein.

Wie ist die Schulweghelfersituation in Königsbrunn im Moment? "Wir sind gerade daran, ein wenig umzustrukturieren, weil uns ein paar alte ehrenamtliche Schulweghelfer verlassen haben", sagt Dennis Gilg vom Kommunalunternehmen Kinder, Jugend und Familie Königsbrunn. Insbesondere für die Grundschule Süd würden Ehrenamtliche gesucht. "Da probieren wir, zusammen mit der Schule, der Polizei und dem Elternbeirat, ein neues Team aufzustellen, und das wird auch gelingen", erklärt Gilg. Das Kommunalunternehmen kümmere sich dabei um die vertragliche Absicherung. Die Schulung und Ausrüstung der Mitmachenden wird von der Polizei durchgeführt. Insgesamt seien sie nun aber ganz gut aufgestellt. Ein Hinweis im Mitteilungsblatt habe ihnen regen Zulauf an Ehrenamtlichen beschert. Bei der Grundschule Nord wird derzeit ein neuer Schulweghelferübergang diskutiert. Hier sind gegebenenfalls noch Helfer gesucht. "Grundsätzlich sind wir immer froh um Unterstützung von Ehrenamtlichen", betont er.

Im ganzen Landkreis sind Ehrenamtliche gefragt

Auch bei der Verkehrswacht Augsburg ist man sich der Bedeutung und Notwendigkeit von Schulweghelfern bewusst. "Wir sind angewiesen auf ehrenamtliche Helfer. Und wir suchen händeringend Verkehrshelfer, egal ob im Bereich Augsburg Stadt oder in Augsburg Land", sagt Marianne Birkle, Geschäftsführerin der Verkehrswacht Augsburg. Bei vielen Schulen gebe es keine Ampel und teilweise auch keinen Zebrastreifen. Daher seien erwachsene Schulweghelfer sehr wichtig, um Kinder sicher über die Straße zu bringen. Daneben gebe es Schülerlotsen, das seien ältere Schüler, die an den Schulen eingesetzt würden, sowie erwachsene Schulbusbegleiter, die auf schwierigen Strecken im Schulbus mitfahren würden.

Ein großes Problem sieht sie in den Elterntaxis: Die Kinder würden oft von den Eltern bei der Schule abgeliefert, wobei die Eltern teilweise vor Ampeln oder auf Fußwegen halten würden. "Gerade hier sind Grundschüler gefährdet, weil sie solche Verkehrssituationen noch nicht einschätzen können."

Interessierte können sich bei der eigenen Schule, bei der zuständigen Polizeiinspektion und in Königsbrunn zudem beim Kommunalunternehmen über info@kukijufa.de melden.