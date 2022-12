Schwer verletzter Radfahrer (91) nach Unfall wiederbelebt

Ein 91 Jahre alter Radfahrer musste am 1. Weihnachtstag in Königsbrunn nach einem Unfall wiederbelebt werden.

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Lechstraße/Benzstraße in Königsbrunn ab. Ein 91 Jahre alter Radfahrer wurde bei einem Unfall so schwer verletzt, dass der von einer zufällig anwesenden Polizistin und den Ersthelfern wiederbelebt werden musste.

Eine 54 Jahre alte Autofahrerin war nach Angaben der Polizei auf der Blumenallee in südliche Richtung unterwegs. Sie fuhr geradeaus über die Lechstraße in die Benzstraße ein. Dabei übersah sie den von links kommenden 91-jährigen Fahrradfahrer, der Vorfahrt hatte. Der Mann war mit seinem Pedelec auf dem Fahrradweg der Lechstraße in östlicher Richtung unterwegs und überquerte gerade die Benzstraße. Die Autofahrerin prallte mit der Vorderseite gegen die linke Seite des Fahrradfahrers.

Schwer verletzter Radler gab kein Lebenszeichen von sich

Der Fahrradfahrer stürzte auf die Straße, blieb dort reglos liegen und wurde von eintreffenden Ersthelfern versorgt. Eine Polizistin, die außerhalb des Dienstes zufällig vor Ort war, kümmerte sich um den Radfahrer und bemerkte, dass der keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Ihr gelang es gemeinsam mit den Ersthelfern, den Mann wiederzubeleben.

Der eintreffende Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung des Fahrradfahrers, dessen Zustand sich stabilisiert hatte. Der Fahrradfahrer wurde in das Augsburger Universitätsklinikum gebracht. Wegen der Schwere der Verletzungen wurde ein Gutachter zur Unfallanalyse hinzugezogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Die Feuerwehr Königsbrunn war ebenfalls im Einsatz und leuchtete die Unfallstelle aus. Die Benzstraße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

An der Kreuzung hatte es immer wieder Unfälle und Diskussionen über eine sichere Überquerungshilfe gegeben.