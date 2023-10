Scooter am Königsbrunner Matrix gestohlen

Der Roller hat einen Wert von rund 150 Euro.

Auf einen Scooter der Marke Sacrifice hatte es am Sonntagnachmittag ein Unbekannter abgesehen. Er entwendete den Roller, der zwischen 16.15 bis 16.45 Uhr an der Jugendfreizeiteinrichtung Matrix in Königsbrunn stand. Der Scooter hat laut Polizei einen Wert von rund 150 Euro.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet unter der Telefonnummer 08234/9606-0 um Zeugenhinweise. (AZ)