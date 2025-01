Der Secondhand-Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung kommt am Freitag, 7. Februar, nach Königsbrunn. Unter dem Motto „Nachhaltig shoppen und Gutes tun“ lädt die Hilfsorganisation von 15 bis 18 Uhr bereits zum achten Mal in Kooperation mit der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn ein. Um 16.30 Uhr tritt die Kinder- und Jugend-Showtanzgruppe Narrneusia auf. Im Pfarrheim Maria unterm Kreuz, Kemptener Straße 99 in Königsbrunn, können Kostüme für die fünfte Jahreszeit entdeckt werden. Gleichzeitig kann so ein Beitrag zur Unterstützung eines Hilfsprojektes geleistet werden. „Gerade in der Faschingszeit ist es wichtig, zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen“, erklärte Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung. „Faschingskostüme werden oft nur einmal getragen und verschwinden danach im Schrank. Mit unserem Faschingsmarkt bekommen Verkleidungen eine zweite Chance und tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen.“

Buntes Angebot an Faschingskostümen

Beim Markt werden auf 170 Quadratmetern mehr als 2000 Secondhand-Kostüme für Große und Kleine angeboten. „Unterschiedlichste Tierkostüme, lustige Verkleidungen, Helden aus Film und Fernsehen und auch Glitzer- und Sportler-Outfits fehlen nicht. Ergänzt wird unser Sortiment durch Accessoires wie Masken, Schmuck, Hüte, Kronen und Helme, Perücken und Haarteile“, stellten die Marktorganisatorinnen Andrea Haslacher, Margot Megele und Karin Stippler die Auswahl vor.

Der Erlös ist für Hilfsprojekte von Pfarrer Don Bosco in Indien bestimmt

Die Veranstalter haben sich entschieden, den Reinerlös aus dem Faschingsmarkt der Arbeit von Pfarrer Fr. C. Don Bosco in Pagandai Kootu Road, Tamil Nadu in Südindien zur Verfügung zu stellen. Besonders notwendig ist derzeit die Anschaffung von zwei speziellen Fahrrädern für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Außerdem werden Hilfsmaßnahmen in der von Dürre und Wassermangel stark betroffenen Landwirtschaft unterstützt. (AZ)