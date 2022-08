Königsbrunn

Seit 100 Jahren gehört die Evangelische Gemeinschaft zu Königsbrunn

Treffen und Bibelkreise fanden in früheren Jahren oft in Küchen oder Wohnstuben der Mitglieder statt. Solche kleinen Treffen möchte die Gemeinschaft wieder verstärkt fördern.

Plus Die Evangelische Gemeinschaft in Königsbrunn feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag und schaut zurück auf die Entwicklung. Auch das älteste Gemeindemitglied erinnert sich.

Von Adrian Bauer

100 Jahre alt wird die Evangelische Gemeinschaft in Königsbrunn in diesem Jahr. Das Jubiläum soll im Herbst groß gefeiert werden. Viele geschichtliche Episoden werden in einer Ausstellung vorgestellt. Dazu gibt es eine Videoinstallation mit vielen Interviews mit Menschen aus den Reihen der christlichen Gemeinde in der Weißkopfstraße. Unter ihnen wird auch Marianne Wiedemann sein, das älteste Gemeindemitglied. Die ganzen 100 Jahre kann sie altersbedingt nicht abdecken. Doch sie erinnert sich genau, wie sie 1952 mit 14 Jahren "Jesus ihr Leben übergab", wie sie es nennt.

