Seit 30 Jahren führt Rosi Schweickart den Kneippverein Königsbrunn

Plus Rosi Schweickart leitet seit 30 Jahren den Kneippverein Königsbrunn. Um die Aktivitäten in der Pandemie aufrechtzuerhalten, musste vieles neu gedacht werden.

Wie für alle Vereine war und ist es auch für den Kneippverein Königsbrunn in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht leicht, die Vereinsarbeit vernünftig weiterzuführen. Doch unterkriegen lässt sich die Truppe um die langjährige Vorsitzende Rosi Schweickart nicht: Man hat Wege gefunden, um coronagerecht zusammenzukommen. Nur beim Ausflugsprogramm treten die Kneippianer etwas kürzer.