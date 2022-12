Seit Jahrzehnten ringt Königsbrunn um Lösung für die Lechstraßen-Kreuzung

Plus Die Diskussion über die Lechstraßen-Kreuzung wird seit vielen Jahren geführt. Bewegt hat sich seitdem wenig. Ein Blick ins Archiv zeigt, wie wenig.

Wie viel Sicherheit braucht es an der Kreuzung Lechstraße mit Benzstraße und Blumenallee? Diese Frage stellt sich nach dem tödlichen Unfall eines Fahrradfahrers am 1. Weihnachtsfeiertag noch einmal dringlicher als zuvor. Gefordert wird eine Verbesserung der Übergangssituation seit vielen Jahren, wie ein Blick ins Archiv unserer Redaktion belegt. Nur, passiert ist eben bislang nichts.