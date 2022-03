Königsbrunn

vor 16 Min.

SEK-Einsatz in Augsburger Straße in Königsbrunn: Mann festgenommen

Die Polizei rückte am Montagabend zu einem Einsatz in die Augsburger Straße in Königsbrunn aus. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Mit einem großen Aufgebot an Beamten war die Polizei am Montagabend in Königsbrunn im Einsatz. Nach Informationen der Polizei handelte es sich dabei um eine Bedrohungslage in einer Wohnung. Ein SEK-Einsatz läuft in der Augsburger Straße in Königsbrunn. Foto: Elmar Knöchel Nach Informationen unserer Redaktion war am Abend noch nicht klar, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, in der Wohnung befanden sich aber wohl Waffen. Neben etwa einem Dutzend Polizeibeamten waren auch Einsatzkräfte des SEK vor Ort. Bereits gegen 16 Uhr war die Polizei alarmiert worden. Laut Twitter-Account des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord ist der Ort des Geschehens in der Augsburger Straße. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Am Abend erfolgte dann der Zugriff durch das SEK. Der Mann, von dem die Bedrohungslage ausgegangen sei, wurde laut Polizei festgenommen. (AZ)

