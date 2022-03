Königsbrunn

16:34 Uhr

SEK-Einsatz in Königsbrunn: So trainieren Polizisten für Extremsituationen

Plus Die Königsbrunner Polizeischüler spielen in der Ausbildung das Verhalten im Alltag durch. Dabei erleben sie am eigenen Leib, wie sich die Maßnahmen für den Gegenüber anfühlen.

Von Adrian Bauer

„Einsatztaktiktraining“ ist ein sperriges Wort. Für angehende Polizisten gehört es zum Alltag. Unter diesem Stichwort werden sie auf Szenarien vorbereitet, auf die sie im Arbeitsalltag treffen können – von der Verkehrskontrolle über das Schlichten eines Ehestreits bis zum Einsatz gegen große Gruppen, die nur prügeln im Sinn haben. Auch die Gefahrenlage, die am Montagabend einen großen Einsatz der Polizei und des SEK in Königsbrunn zur Folge hatte, ist eine solche Situation. Jürgen Harle, der Ausbildungsleiter der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn, ist Experte für diesen Teil der Ausbildung. Am Ende sollen die jungen Polizisten einen Werkzeugkasten für den Alltag parat haben. Leitmotive sind für Harle Empathie, Fingerspitzengefühl, Verantwortung und das Einsatzziel. Aufgrund des jüngsten Einsatzes in Königsbrunn präsentieren wir diesen Artikel aus dem Jahr 2018 als Lesetipp.

