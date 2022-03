Königsbrunn

vor 48 Min.

SEK-Einsatz in Königsbrunn: Warum Reden in diesem Fall nicht half

Plus Dass Menschen ausrasten, kommt vor. Nur in Ausnahmefällen muss, wie zuletzt in Königsbrunn, das SEK anrücken. Polizisten lernen früh, solche Situationen zu entschärfen.

An der Augsburger Straße in Königsbrunn fließt der Verkehr wieder wie üblich. Von dem Großeinsatz der Polizei am Montagabend ist nichts mehr zu sehen. Ein 71-jähriger Mann war in seiner Wohnung ausgerastet und hatte Polizisten bedroht. Erst ein Spezialeinsatzkommando konnte ihn überwältigen. Dass ein Appartement gestürmt werden muss, ist auch für die Ermittler nicht alltäglich. Denn eigentlich haben sie einen großen kommunikativen Werkzeugkasten, um solche Einsätze ohne Gewalt zu lösen. Das wird auch bei der Ausbildung in Königsbrunn gelehrt.

