Senioren-Treff im Generationenpark Königsbrunn startet närrisch

Die Besucherinnen und Besucher des Seniorenfaschings im Generationenpark hatten nicht nur wegen der Kostüme Spaß. Grund zur Freude bietet auch ein Umzug.

Am Rosenmontag war das Café des Generationenparks bevölkert von fast fünfzig Seeleuten, Clowns, Cowboys und anderen Weitgereisten und Exotinnen. Rainer Ullrich sorgte mit seinem Akkordeon für Musik, einige Talente unterhielten mit Gesang, Tanz und Büttenreden das Publikum. Und viele Gäste sangen eifrig mit. Es war der Rosenmontagsball des "Treffs Aktiver Königsbrunner Senioren", der hier stattfand. Gleichzeitig wurde der gelungene Umzug vom Mehrgenerationenhaus an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in den Generationenpark an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 38-42 gefeiert.

Seit Ende 2018 gibt es den "Treff Aktiver Königsbrunner Senioren" jeweils am Montagvormittag. Menschen ab 60 Jahren treffen sich unverbindlich, ohne irgendwo Mitglied sein zu müssen, zur gemeinsamen Freizeitgestaltung. Die Idee dazu hatte Werner Zahn, der Leiter der Freiwilligen-Agentur. Ihm gelang es auch, zehn ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu gewinnen, von denen jeweils vier bei den Treffen anwesend sind, um Tische und Stühle zu gruppieren, die Ankommenden zu begrüßen, Getränke auszuschenken und nach Themenwünschen zu fragen. Wer Probleme hat, sei es mit dem neuen Handy, sei es mit einem Schreiben von Banken, Versicherungen oder Behörden, findet bei den kompetenten Ehrenamtlichen der Freiwilligen-Agentur Hilfe. Sowohl Werner Zahn als auch das Betreuungsteam der ersten Stunde sind bis heute dabei.

Elly van de Ven und Gisela Kopper als "Die zwei Stallmädchen", die ironisch ihren Alltag besingen mit dem Refrain "Wir zwei sind fein raus". Foto: Ute Blauert

Jeden Montag treffen sich die Senioren in Königsbrunn

Jeden Montagvormittag finden sich Runden zusammen für Rummikub, Würfel- und Kartenspiele oder um einfach nur zu plaudern. Hin und wieder wird in einem Nebenraum ein Vortrag angeboten, sei es zu Sachthemen wie altersgerechtes Wohnen, sei es über Reiseerlebnisse. An Fasching und im Advent wird gemeinsam gefeiert, zwischendurch gibt es auch einmal ein Weißwurstfrühstück. Zudem werden Ausflüge organisiert. In der Weihnachtszeit wurden in den vergangenen Jahren die Weihnachtsmärkte in Innsbruck, Seefeld oder Mittenwald besucht, weitere Fahrten gingen zu Holiday on Ice oder zur Freilichtbühne in Altusried. Für die nächsten Monate sind eine Fahrt zur Feuerwehrerlebniswelt im Martinipark Augsburg und nach Bad Urach auf der Schwäbischen Alb mit dem dortigen spektakulären Wasserfall geplant. Wer mit den Kosten für solche Busfahrten finanziell überfordert ist, kann mit Unterstützung aus dem Königsbrunner Hilfsfonds rechnen.

Der Treff hat immer mehr Teilnehmerinnen und Interessenten angelockt, sodass die bisherigen Räume zu eng wurden. Der neue Standort im Generationenpark ist barrierefrei zugänglich, bietet mehr Platz und den zusätzlichen Vorteil, dass Bewohner des Generationenparks einen besonders kurzen Weg zu den Treffen haben. Neue Besucherinnen und Besucher sind stets willkommen, an jedem Montag von 9.30 bis 13 Uhr. Ziel des Seniorentreffs ist in erster Linie die Überwindung der Einsamkeit. Wenn Teilnehmer oder Teilnehmerinnen sagen: "An einsamen Wochenenden freue ich mich ganztägig auf den Montag", oder: "Der Montag ist für mich der beste Tag der Woche", weiß man, wie sinnvoll diese Einrichtung ist. Sie wird unterstützt durch einen Zuschuss der Stadt und Spenden.