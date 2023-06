Seniorin wird bei Radunfall in Königsbrunn verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem jungen Radfahrer verletzt sich eine Seniorin an der Hand und an der Hüfte. Der andere Radfahrer fährt nach dem Unfall weiter.

Die Bobinger Polizei ist auf der Suche nach einen Radfahrer, der am Freitag bei einem Radunfall in Königsbrunn mit einer Seniorin zusammengestoßen ist. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau mit ihrem Fahrrad von der Roggenstraße kommend auf einen Fuß- und Radweg in Richtung Osten abbiegen. Der ihr entgegenkommende Radfahrer schnitt jedoch die Kurve, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die Rentnerin stürzte und verletzte sich an der linken Hand und an der Hüfte. Außerdem wurde ihr Fahrrad beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Der ihr entgegenkommende Radfahrer war ebenfalls gestürzt, entfernte sich jedoch laut Polizei mit seinem Fahrrad vom Unfallort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Den flüchtigen Radfahrer beschrieb die Seniorin als etwa 16-jährigen Jugendlichen, der etwa 1,80 Meter groß ist und eine stämmige Statur hat. Er trug offenbar ein rotes T-Shirt. Die Polizei Bobingen bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 zu melden. (AZ)