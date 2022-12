Königsbrunn/Seoul

Diakon Krumpen in Südkorea: Der Advent ist "noch lauter und greller als bei uns"

Kulturprogramm: Edgar und Christine Krumpen besuchten einige koreanische Tempel. Das Foto schoss ein Mönch, der nach eigener Aussage in einem früheren Leben Profi-Fotograf war.

Plus Diakon Krumpen aus Königsbrunn leitet seit September die deutschsprachige katholische Gemeinde in Seoul. Bei seiner Arbeit will er für Menschen Ruheoasen schaffen.

Von Adrian Bauer

Herr Krumpen, seit September sind Sie nun in Südkoreas Hauptstadt Seoul. War die Umstellung vom Leben als Diakon in Königsbrunn auf die Millionenstadt ein großer Kulturschock?



Edgar Krumpen: Die ersten Wochen waren durchaus aufregend. Meine Frau Christine und ich hatten etwas mit der koreanischen Bürokratie zu kämpfen. Dazu kommt die neue Sprache. Und das Autofahren auf zehnspurigen Straßen ist auch ein Erlebnis für sich. Aber die deutschsprachigen Menschen hier sind sehr gut vernetzt. Praktisch bei jedem Problem kennt jemand jemanden, der helfen kann. Bei bestimmten Behördengängen kamen wir so sogar zu einem Helfer, der für uns übersetzt hat. Aber langsam finden wir uns zurecht und es kommt Struktur ins Chaos. Insgesamt fühlen wir uns sehr wohl.

