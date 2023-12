Königsbrunn

Sie will Königsbrunn in den Fokus von Tagestouristen rücken

Unterstützt Hoteliers in Königsbrunn und will irgendwann auch wieder Musik machen: Claudia Deeney, Referentin für Naherholung und Tourismus.

Plus Senioren, Sicherheit und Sport sind nur drei von zwölf Fachgebieten der Referenten im Königsbrunner Stadtrat. Wir stellen sie in einer Serie vor. Heute: Claudia Deeney.

Von Elmar Knöchel

Zu Beginn ihrer Tätigkeit als Referentin für Naherholung und Tourismus stellte sich Claudia Deeney (Grüne) eine Frage: "Tourismus in Königsbrunn? Braucht es dazu ein Referat?" Als sie sich aber über die Übernachtungszahlen in Königsbrunn erkundigte, wurde ihr klar, dass dieses Amt durchaus eine Berechtigung hat. Im Jahr 2019, also noch vor der Coronazeit, habe es über 22.000 Übernachtungen von Besucherinnen und Besuchern aus dem Inland gegeben. Aus dem Ausland kämen fast 7000 dazu. "Diese Zahlen haben mich durchaus überrascht", gibt Deeney zu.

Daher habe sie zu Beginn ihrer Amtszeit mit ortsansässigen Hoteliers gesprochen, um zu erfahren, wie man den Tourismus in Königsbrunn fördern könnte. Dabei sei klar geworden, dass ein Hauptaugenmerk auf den Tagestouristen liegen sollte. Die durchschnittliche Verweildauer von Gästen in der Stadt betrage 1,9 Tage für Besucher aus dem Inland und 2,1 für Ausländer. Daher gelte es, Angebote, die Königsbrunn im kulturellen Bereich, aber auch bei Sehenswürdigkeiten und Naherholung biete, besser in den Fokus zu rücken.

