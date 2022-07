Siebenjährige verletzt sich bei Fahrradsturz in Königsbrunn

Ein siebenjähriges Mädchen hat sich bei einem Fahrradsturz in Königsbrunn verletzt. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein siebenjähriges Mädchen hat sich bei einem Fahrradsturz in der Wendelsteinstraße in Königsbrunn verletzt. Wie die Polizei berichtet, war das Kind am Montag gegen 12 Uhr mit seinen Eltern unterwegs, als es vermutlich wegen einer Unachtsamkeit zu Boden stürzte und kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Laut Polizeibericht wurde das Kind vorsorglich mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen und zur Beobachtung stationär aufgenommen. (AZ)