Königsbrunn

vor 19 Min.

Sirene bei Polizeischüler-Party ausgelöst: Ermittlungen bei der Bepo laufen

Plus Schlechter Scherz oder Versehen? Nach einem Sirenenalarm bei der Bereitschaftspolizei wird nun ermittelt. Auch bei den Verfahren zur Corona-Party gibt es Entwicklungen.

Von Adrian Bauer

Zwei Feiern in der Abteilung der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn ziehen Ermittlungen und Strafverfahren nach sich. Die Justiz beschäftigt sich mit den Geldstrafen für Corona-Verstöße nach einer Party in einer Unterkunft auf dem Gelände. Derweil ermittelt die Polizei, weil jemand am 7. April ohne Not einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst hat.

