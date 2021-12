Königsbrunn

vor 51 Min.

Skateplatz, Minigolf, Sportgeräte: Das plant Königsbrunn im Sportpark West

Der Sport- und Freizeitpark West in Königsbrunn soll künftig neben Spazierwegen und Skatepark noch weitere Attraktionen bieten.

Plus Der Park im Westen Königsbrunns soll als Freizeitareal aufgewertet werden. Die Stadträte haben jetzt entschieden, was dort gebaut werden soll - und was nicht.

Von Adrian Bauer

Der Sport- und Freizeitpark West lockt derzeit neben jugendlichen Skatern vor allem Spaziergänger an. Eigentlich hat die Stadt Königsbrunn aber schon lange vor, das Areal mit zusätzlichen Attraktionen aufzuwerten. Jetzt hat der Stadtrat noch einmal alle Wünsche der vergangenen Jahre aufs Tableau gehoben und entschieden, was davon umgesetzt werden kann. Bevor aber etwas gebaut wird, muss die Stadt erst einmal einen wichtigen Planungsschritt über die Bühne bringen.

