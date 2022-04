Ski-Club Königsbrunn hat ein gutes Polster für Neuanschaffungen

Auf der Jahreshauptversammlung des Ski-Clubs Königsbrunn berichteten die Verantwortlichen von einigen coronabedingten Ausfällen, was zu Einsparungen geführt hat.

Marcus Fischer, 2. Vorsitzender des Ski-Clubs Königsbrunn, berichtet in seinem Rückblick auf die immer noch von der Pandemie geprägte Saison 2021 von etlichen ausgefallenen Veranstaltungen und reduzierten Sportangeboten. Gleichzeitig ergaben sich dadurch aber auch Einsparungen, die dem Verein jetzt in der laufenden Saison zugutekommen. Das finanzielle Polster wird in die Ausstattung des Vereins investiert, so muss zum Beispiel die in die Jahre gekommene Zeitmessanlage, die sowohl von Alpin wie auch von Triathlon genutzt wird, dringend ersetzt werden. Und auch die Geschäftsstelle, so Fischer, benötigt eine neue EDV-Ausstattung.

Aus den einzelnen Abteilungen fielen die Berichte über Sportaktivitäten deutlich länger aus als letztes Jahr:

Ski-Alpin: Die Abteilung war in der Saison 2021/22 so erfolgreich wie noch nie. Die Rennmannschaft holte sich den Gesamtsieg der beiden Rennserien Schöffel-Kids-Cup und ASV Ziener-Cup. Letztere wird von Allgäuer Vereinen dominiert und ging mit einem knappen Punktvorsprung vor Marktoberdorf an den SC Königsbrunn. Bernd Kuchenbaur, stellvertretender Abteilungsleiter erklärte, wie so eine Leistung eines "Flachland-Vereins" zustande kommt: "Positiv-verrückte" Eltern, motivierte Rennfahrer und Trainer mit Leidenschaft und viele "Macher" im Hintergrund. Die Bilanz aller auf Skiern verbrachten Tage kann sich sehen lassen: über 45 Tage in 6 Monaten, davon 35 Tage Training im Pitztal, am Kronplatz und im Allgäu. Und obwohl die Rennmannschaft gut aufgestellt ist, besteht eines der Ziele darin, Nachwuchs zu gewinnen.

Triathlon: Aus der Triathlon-Abteilung berichteten die beiden Vorstände Vanessa Stehle und Manuel Bernhard. Nach der Corona-Pause und einem virtuellen Silvesterlauf freuen sich beide nun über reale Sportveranstaltungen. Die zuletzt durchgeführte 6. Mountainbike-Challenge inklusive Cyclocross-Fun-Race kam nicht nur bei den Organisatoren der Triathlon-Abteilung gut an, sondern auch bei Teilnehmern und Zuschauern. Dies konnten auch 2. Bürgermeister Max Wellner und Sportreferent Daniel Rittel bestätigen, die die Veranstaltung besucht hatten. Für die kommende Saison wird neben Lauf-und Radtreff das Schwimmtraining verstärkt angeboten. Ziel der beiden Vorstände ist die Ausrichtung und Vorbereitung auf den nächsten Kingsman-Triathlon, der wie schon 2019 mit Schwimmen im Hallenbad des Gymnasiums, Radfahren um Königsbrunn und Laufen im Sportpark West stattfinden wird.

Skischulabteilung: Zur großen Freude von rund 40 Kindern und Jugendlichen konnte im Januar dieses Jahres endlich wieder ein Skikurs angeboten werden. Nachdem der Dezemberkurs wegen zu vieler coronabedingten Einschränkungen abgesagt werden musste, war der Januarkurs ohne Werbung in kurzer Zeit ausgebucht. An drei Samstagen waren jeweils acht Skilehrer in Jungholz und im Oberjoch im Einsatz. An der positiven Resonanz war zu erkennen, wie sehr die Kinder den Wintersport vermisst hatten.

Ehrungen beim Ski-Club Königsbrunn

Nach dem Kassenbericht, Entlastung der Kasse und Vorstandschaft folgten die Ehrungen:

50-jährige Mitgliedschaft: Irma Sager (stellvertretende Hüttenwartin, Hüttenverwalterin, Frauenwartin, Beisitzerin Senioren, Stand bei allen Festen und Veranstaltungen in der ersten Reihe), Franz Pecher (Beisitzer, 3. Vorstand, Skilehrer)

40-jährige Mitgliedschaft: Ingrid und Johann Oriold

25-jährige Mitgliedschaft: Christine Jung, Heike Schröter, Selina Schröter (Leiterin der Skischule), Herbert Müller, Peter Speer (AZ)