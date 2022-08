Königsbrunn

18:00 Uhr

So arbeiten die Brandermittler am Gymnasium Königsbrunn

Die Polizei hat den Bereich des Feuers am Königsbrunner Gymnasium abgesperrt. Ermittler haben dort nach Spuren gesucht.

Plus Die Suche nach der genauen Ursache des Brandes am Gymnasium Königsbrunn läuft. Die Ermittler setzen dabei auf Erfahrung und moderne Technik bei der Spurensuche.

Von Adrian Bauer

Fassade und Schulküche am Königsbrunner Gymnasium müssen nach dem Brand am vergangenen Samstag erneuert werden. Der Landkreis hat bereits damit begonnen, die Schäden zu sichten und Angebote für die Sanierung des Schulhauses einzuholen. Die zweite größere Gruppe, die an der Brandstelle zu tun hat, sind die Brandermittler der Augsburger Kriminalpolizei. Sie suchen weiterhin nach der genauen Ursache des Feuers, das einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht hat. Wir haben nachgefragt, wie sie dabei vorgehen.

